После первоначального интереса к русскоязычным артистам, сбежавшим за границу, иностранная публика стала утрачивать интерес. Звезды эстрады, надеявшиеся на успешные гастроли в недружественных странах, сталкиваются с проблемами низкой продажи билетов и отменой концертов.
Лидер группы "Сплин" Александр Васильев и группа "Би-2"*** сокращают гастрольные туры, а Земфира* и Андрей Макаревич** сталкиваются с отменой мероприятий из-за непроданных билетов. Новогодние праздники для них прошли без частных выступлений.
Интерес к "отъехавшим" артистам ослаб, и гонорары сократились, заставляя звезд искать возможности заработка в российских курортах.
*признан иностранным агентом по решению Минюста
**признан иностранным агентом по решению Минюста
***признан иностранным агентом по решению Минюста
Филипп Киркоров теперь поёт и танцует в Дубае: будут два концерта в честь Рождества.