Иноагенты на эстраде: как известные артисты теряют популярность за границей

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После первоначального интереса к русскоязычным артистам, сбежавшим за границу, иностранная публика стала утрачивать интерес. Звезды эстрады, надеявшиеся на успешные гастроли в недружественных странах, сталкиваются с проблемами низкой продажи билетов и отменой концертов.

Фото: Википедия

Лидер группы "Сплин" Александр Васильев и группа "Би-2"*** сокращают гастрольные туры, а Земфира* и Андрей Макаревич** сталкиваются с отменой мероприятий из-за непроданных билетов. Новогодние праздники для них прошли без частных выступлений.

Интерес к "отъехавшим" артистам ослаб, и гонорары сократились, заставляя звезд искать возможности заработка в российских курортах.

*признан иностранным агентом по решению Минюста

**признан иностранным агентом по решению Минюста

***признан иностранным агентом по решению Минюста