Российский певец Shaman лишился самого важного выступления: его заменили на Газманова

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В прошлом году прославленный музыкант Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) выступал с концертной программой после новогоднего обращения Владимира Путина, исполнив песню "Я русский". Однако в этом году неожиданно его место занял также патриотически настроенный артист Олег Газманов.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Интересно отметить, что не только Филипп Киркоров и Лолита, которые принимали участие в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой, лишились возможности выступить, но и выдающийся молодой артист Shaman, не имевший никакого отношения к этому событию.

По неизвестным причинам организаторы новогоднего шоу приняли решение заменить певца важным выступлением в этом году. Спекуляции говорят о том, что, возможно, они не нашли в репертуаре Дронова подходящей новой композиции для такого момента. Вместо него на сцене выступил Газманов сразу после боя курантов и исполнения гимна России, презентовав свою песню, пишет "Утро.ру".