Продюсер Иншаков намерен отсудить у Ивлеевой 1 млрд рублей за "голую" вечеринку

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасии Ивлеевой грозит иск в ₽1 млрд за организацию "голой" вечеринки, инициированный 23 членами коллективного иска под руководством актёра и продюсера Александра Иншакова.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Насти Ивлеевой

Инициативная группа нацеливается на лишение Ивлеевой возможности участвовать в подобных мероприятиях, сниматься в рекламных роликах, а также участвовать в других культурно-массовых мероприятиях.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, Иншаков, в шоке от увиденного, обратился к адвокату Александру Трещёву, чтобы подготовить иск, к которому присоединились другие возмущённые люди. Иск будет подан в Хамовнический суд Москвы, и в случае его удовлетворения ₽1 млрд будет направлен в фонд поддержки бойцов СВО и их семей.

Ранее сообщалось, что дизайнер Мария Цигаль обвинила Ивлееву в желании "хайпануть" на вечеринке.