Дизайнер Мария Цигаль обвинила Ивлееву в желании "хайпануть" на вечеринке

1:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Развратная вечеринка, организованная Анастасией Ивлеевой, вызвала огромный резонанс и широкое обсуждение среди публики. Прошло несколько дней, но интерес к событию не угасает, а скорее нарастает. Звезды, присутствовавшие на вечеринке, подвергаются клейму и осуждению.

Фото: Фото с личного аккаунта Насти Ивлеевой в социальных сетях

Даже Филипп Киркоров был вынужден оправдываться перед пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым на одном из мероприятий. Киркоров признался, что, увидев происходящее на вечеринке, был поражен и поспешил удалиться. Однако критика Филиппа не смолкает, и его обвиняют не только в плохом вкусе, но и предлагают лишить звания народного артиста, а также отнять у него право воспитывать детей.

Мнение дизайнера Маши Цигаль, знакомой с артистом и создающей для него наряды, отличается. Она утверждает, что скандала можно было бы избежать, если бы вечеринка была организована по-другому. Цигаль высказывает мнение, что подобные мероприятия не должны привлекать широкое внимание, если участники просто хотят повеселиться. Она считает, что вызывать прессу на подобные вечеринки — это лишь прием для создания шума вокруг своей личности.

"Если они приглашают прессу, то это просто хайп. Чтобы все о них говорили", — передаёт слова Марии "Московский Комсомолец".

На вопрос о том, пошла бы она сама на подобное мероприятие, если бы была приглашена, Цигаль сказала, что не может дать определенного ответа.