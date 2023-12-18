Филипп Киркоров попал в черном списке Balenciaga из-за поддержки России

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российского певца Филиппа Киркорова исключили из обслуживания модным домом Balenciaga из-за его выраженной поддержки России в конфликте с Украиной.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Звезда рассказала, что после телефонного звонка из бутика в Монако, где ему сообщили о запрете обслуживания из-за его взглядов, он также столкнулся с отказом при попытке покупки в Дубае и США.

"Напугали голой жопой. Ну не будете, другие найдутся", — высказался артист.

Киркоров выразил недоумение по поводу своего исключения из обслуживания и высказался о позиции креативного директора бренда, Демны Гвасалии.