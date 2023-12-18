Российского певца Филиппа Киркорова исключили из обслуживания модным домом Balenciaga из-за его выраженной поддержки России в конфликте с Украиной.
Звезда рассказала, что после телефонного звонка из бутика в Монако, где ему сообщили о запрете обслуживания из-за его взглядов, он также столкнулся с отказом при попытке покупки в Дубае и США.
"Напугали голой жопой. Ну не будете, другие найдутся", — высказался артист.
Киркоров выразил недоумение по поводу своего исключения из обслуживания и высказался о позиции креативного директора бренда, Демны Гвасалии.
Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.