"Жалкое зрелище": подписчики Натальи Штурм не оценили обнаженное видео звезды

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наталья Штурм столкнулась с критикой со стороны своих поклонников после того, как опубликовала видео, на котором позирует в нижнем белье у себя в кровати.

Фото: личный аккаунт инстаграм* Натальи Штурм

Вместо одобрения, комментарии ее фанатов выражают слова жалости и презрения, призывая к скромности и уважению к своему возрасту.

Некоторые критики высказывают мнение, что подобные материалы обесценивают женщин в глазах мужчин, в то время как другие призывают певицу радоваться своим песням, а не публиковать вызывающие видео.

"Жалкое зрелище. Если бы была достойная личная жизнь, то не хотелось бы себя так рекламировать на весь мир, — поделился своим мнением один из комментаторов.

Несмотря на критику, сама Штурм утверждает, что имеет право делиться тем, что нравится ей лично, на своей странице, не обязательно соответствуя ожиданиям комментаторов.

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