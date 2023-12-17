Дочь Пригожина работает в такси

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Даная, дочь известного продюсера Иосифа Пригожина, рассказала в программе "Ты не поверишь!" о своей самостоятельной жизни и работе в службе такси, не ожидая постоянной финансовой поддержки от отца.

Фото: prt scr youtube.com/Макарена

"Платят мало, но мне хватает", — поделилась Даная.

Пригожин поддерживает принцип "никто никому ничего не должен", но готов оказать помощь, когда дочь обращается за ней.

"Когда дочь обращается, тогда помогаю. Если нет — нет", — пояснил Пригожин.

В интервью также упоминается момент, когда Данае потребовалась помощь от отца в связи с серьезными проблемами со здоровьем после перенесенного микроинсульта, и как Пригожин оказал поддержку в поиске квалифицированного врача.