Даная, дочь известного продюсера Иосифа Пригожина, рассказала в программе "Ты не поверишь!" о своей самостоятельной жизни и работе в службе такси, не ожидая постоянной финансовой поддержки от отца.
"Платят мало, но мне хватает", — поделилась Даная.
Пригожин поддерживает принцип "никто никому ничего не должен", но готов оказать помощь, когда дочь обращается за ней.
"Когда дочь обращается, тогда помогаю. Если нет — нет", — пояснил Пригожин.
В интервью также упоминается момент, когда Данае потребовалась помощь от отца в связи с серьезными проблемами со здоровьем после перенесенного микроинсульта, и как Пригожин оказал поддержку в поиске квалифицированного врача.
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