Максима Галкина* в шоу талантов "Лучше всех!" на Первом канале заменит Жанна Бадоева

Первый канал в 2022 году решил снять с эфира шоу "Лучше всех!" аналогично другим развлекательным проектам. В течение текущего года постепенно возвращаются в эфир многие телепередачи, в том числе та, которую ранее вел Максим Галкин*.
Шоу "Лучше всех!" завоевало сердца многомиллионной аудитории Первого канала. Ролики с талантливыми детьми становились вирусными в социальных сетях, набирая огромное количество просмотров. В эфире программы зрители могли наблюдать за поединком между Анатолием Карповым и самым молодым гроссмейстером в мире, трёхлетним Михаилом Осиповым.
Хотя битва могла закончиться ничьей, мальчик отказался от предложения кумира и принял поражение. Спустя несколько лет Миша стал одним из 50 сильнейших шахматистов Европы, и поклонники передачи ожидают его новых достижений.
Всех участников программы интервьюировал Максим Галкин*, который сбежал из страны в 2022 году. В ближайшее время "Лучше всех!" вернется на экраны, но уже без прежнего ведущего. Сегодня стало известно, что эту роль возьмет на себя Жанна Бадоева, известная благодаря "Орлу и решке" и проекту "Жизнь других" на Первом канале.
Звезда телевидения прекрасно общается с детьми всех возрастов, воспитывая двоих своих детей — Бориса и Лолиту. Команда шоу уверена, что Жанна привнесет в съемочный процесс множество позитивных эмоций.
В настоящее время Бадоева находится в Гонконге, где снимает новый эпизод "Жизни других".
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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