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Стало известно, сколько мог заработать Меладзе за 2023 год

1:28
Шоу-бизнес

В 2023 году популярный певец Валерий Меладзе мог заработать не менее 30 миллионов рублей в России, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Shot.

Стало известно, сколько мог заработать Меладзе за 2023 год
Фото: wikimedia.org by Ivanaivanova is licensed under CC BY-SA 3.0

Согласно отчету издания, указанная сумма является официальным доходом Меладзе за 2023 год, основываясь на данных о его налоговом долге перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 1,75 миллиона рублей.

Отмечается, что Меладзе и его сестра Лиана владеют компанией ООО "Вантаж", занимающейся арендой и управлением недвижимостью. Они владеют торговым центром с одноименным названием в районе Москвы Восточное Бирюлево и арендуют здание крупного торгового центра в Западном Бирюлево. Годовая прибыль фирмы составляет от 28 до 30 миллионов рублей.

Согласно данным Telegram-канала, артист продолжает участвовать в тайных выступлениях на частных мероприятиях в Москве, где его гонорар составляет 12 миллионов рублей.

4 декабря стало известно, что Меладзе задолжал 1,7 миллиона рублей Федеральной налоговой службе. По информации из Telegram-канала Baza, недавно задолженность певца составляла 275 тысяч рублей, но к началу декабря существенно увеличилась.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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