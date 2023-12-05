Стало известно, сколько мог заработать Меладзе за 2023 год

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В 2023 году популярный певец Валерий Меладзе мог заработать не менее 30 миллионов рублей в России, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Shot.

Фото: wikimedia.org by Ivanaivanova is licensed under CC BY-SA 3.0

Согласно отчету издания, указанная сумма является официальным доходом Меладзе за 2023 год, основываясь на данных о его налоговом долге перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 1,75 миллиона рублей.

Отмечается, что Меладзе и его сестра Лиана владеют компанией ООО "Вантаж", занимающейся арендой и управлением недвижимостью. Они владеют торговым центром с одноименным названием в районе Москвы Восточное Бирюлево и арендуют здание крупного торгового центра в Западном Бирюлево. Годовая прибыль фирмы составляет от 28 до 30 миллионов рублей.

Согласно данным Telegram-канала, артист продолжает участвовать в тайных выступлениях на частных мероприятиях в Москве, где его гонорар составляет 12 миллионов рублей.

4 декабря стало известно, что Меладзе задолжал 1,7 миллиона рублей Федеральной налоговой службе. По информации из Telegram-канала Baza, недавно задолженность певца составляла 275 тысяч рублей, но к началу декабря существенно увеличилась.