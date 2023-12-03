Пригожин назвал Наргиз "мерзким существом" и призвал посадить ее в тюрьму

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин — известный музыкальный продюсер, который отличается своей патриотической позицией, однако его отношение к некоторым артистам, не разделяющим его точку зрения, является довольно радикальным.

Фото: prt scr youtube.com/Макарена

Закирова выступила против России В своих недавних комментариях муж популярной певицы Валерии выразил крайнюю негодование по поводу высказываний Наргиз Закировой, которая ранее покинула Россию и остро высказалась в адрес страны и её жителей. Кроме того, Закирову подозревают в оказании поддержки вооруженным силам Украины.

Пригожин не скрывал своего презрения к Наргиз Закировой, нарекая её "самым мерзким существом" среди всех, с кем ему довелось встречаться. По его мнению, к таким индивидам следует относиться крайне строго и беспощадно. Он высказал мнение, что за высказывания, которые разжигают ненависть, что Закировой стоило бы присудить тюремный срок, сообщает bimru.

"Тюрьма. Я не призываю к жестокости. Существуют правоохранительные органы, которые могут определить срок. Но мне кажется, что паре недель ей в тюрьме было бы достаточно", — говорит Пригожин.

Иосиф Пригожин и Валерия "Сам себе продюсер"("Вечерний Ургант")