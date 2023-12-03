Иосиф Пригожин — известный музыкальный продюсер, который отличается своей патриотической позицией, однако его отношение к некоторым артистам, не разделяющим его точку зрения, является довольно радикальным.
Закирова выступила против России В своих недавних комментариях муж популярной певицы Валерии выразил крайнюю негодование по поводу высказываний Наргиз Закировой, которая ранее покинула Россию и остро высказалась в адрес страны и её жителей. Кроме того, Закирову подозревают в оказании поддержки вооруженным силам Украины.
Пригожин не скрывал своего презрения к Наргиз Закировой, нарекая её "самым мерзким существом" среди всех, с кем ему довелось встречаться. По его мнению, к таким индивидам следует относиться крайне строго и беспощадно. Он высказал мнение, что за высказывания, которые разжигают ненависть, что Закировой стоило бы присудить тюремный срок, сообщает bimru.
"Тюрьма. Я не призываю к жестокости. Существуют правоохранительные органы, которые могут определить срок. Но мне кажется, что паре недель ей в тюрьме было бы достаточно", — говорит Пригожин.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.