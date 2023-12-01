Телеведущие Иван Ургант, Гарик Мартиросян, Александр Цекало и Сергей Светлаков, ранее принимавшие участие в программы "Прожекторперисхилтон" на Первом канале, прошли разный карьерный путь после окончания передачи в 2017 году.
Иван Ургант, лишившись работы на телевидении после начала СВО, сейчас проводит корпоративы и мероприятия за границей, но при этом постоянно проживает в России. В декабре 2022 года выразил свою любовь к России в ходе концерта в Дубае.
Александр Цекало, уехавший в США несколько лет назад, продолжает руководить бизнесом в России и активно развивает кинокомпанию "Среда".
Гарик Мартиросян временно покидал Россию для работы в Армении, но в 2023 году вернулся и возобновил деятельность на российском телевидении, ведя программы на ТНТ.
Сергей Светлаков, опубликовавший черный квадрат после начала СВО, временно исчез из медиапространства, но затем вернулся, став героем шоу на ТНТ. В настоящее время активно занимается работой на ТНТ и намерен продолжить актерскую карьеру в кино, сообщает News.ru.
Ранее сообщалось, что Прилепин отчитал Ивана Урганта: "Правнук офицера НКВД и внук великой советский актрисы".
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.