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"Прожекторперисхилтон": что стало с ведущими программы после начала СВО

1:27
Шоу-бизнес

Телеведущие Иван Ургант, Гарик Мартиросян, Александр Цекало и Сергей Светлаков, ранее принимавшие участие в программы "Прожекторперисхилтон" на Первом канале, прошли разный карьерный путь после окончания передачи в 2017 году.

"Прожекторперисхилтон": что стало с ведущими программы после начала СВО
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ивана Урганта

Иван Ургант, лишившись работы на телевидении после начала СВО, сейчас проводит корпоративы и мероприятия за границей, но при этом постоянно проживает в России. В декабре 2022 года выразил свою любовь к России в ходе концерта в Дубае.

Александр Цекало, уехавший в США несколько лет назад, продолжает руководить бизнесом в России и активно развивает кинокомпанию "Среда".

Гарик Мартиросян временно покидал Россию для работы в Армении, но в 2023 году вернулся и возобновил деятельность на российском телевидении, ведя программы на ТНТ.

Сергей Светлаков, опубликовавший черный квадрат после начала СВО, временно исчез из медиапространства, но затем вернулся, став героем шоу на ТНТ. В настоящее время активно занимается работой на ТНТ и намерен продолжить актерскую карьеру в кино, сообщает News.ru.

Ранее сообщалось, что Прилепин отчитал Ивана Урганта: "Правнук офицера НКВД и внук великой советский актрисы".

Прожекторперисхилтон. Лучшее. Часть 1
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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