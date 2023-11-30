Киркоров объяснил нежелание выступать в Новый год словами Пугачевой

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров объявил о том, что не планирует выступать в этот новый год, в отличие от других артистов. В беседе с журналистами он подчеркнул, что обладает достаточными финансовыми средствами, чтобы не беспокоить себя выступлениями в новогодние праздники.

Фото: личный аккаунт инстаграм Филипп Киркоров

"У меня есть достаточно денег, как сказала великая Алла Борисовна (Пугачева), чтобы не чувствовать себя униженным. Гениальная фраза", — отметил Киркоров.

Он также подчеркнул свою приверженность новогодним традициям, планируя провести праздничные моменты за столом в кругу семьи, наслаждаясь оливье и смотря фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" по телевизору.

Напомним, что в ноябре Киркоров рассказывал, что ему поступали предложения о "астрономических деньгах" за совместные выступления. По его словам, такие предложения приходили от олигархов, чьи жены мечтали выступить в дуэте с поп-королем. Артист подчеркнул, что отказывается от подобных вариантов заработка и соглашается на совместные выступления только с теми, кто его "цепляет".

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