Певица Ольга Бузова заявила, что бывший возлюбленный Дава скучает по ней

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова пошутила в Instagram*, заявив, что ее бывший возлюбленный блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) скучает по ней.

Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

"Осознал! Скучает. Даже ко мне на съемки в Китай прилетел", — написала исполнительница.

Бузова оставила подобный комментарий к видео, на котором Манукян караоке-стилем исполняет песню певицы "Водица".

Тем не менее, сам экс-возлюбленный также ответил артистке фразой: "Лучше поздно, чем никогда".

В конце октября появилась информация, что Бузова и Дава приняли участие вместе в реалити-шоу "Сокровища императора". Это было первое совместное появление пары после расставания. Съемки проходили в Китае, где Бузова была ведущей, а Манукян участвовал в качестве участника. После участия в проекте Дава снова подписался на соцсети певицы и начал активно ставить "лайки", что вызывает подозрения у подписчиков бывшей пары.

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