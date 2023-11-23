Певица Ольга Бузова заявила, что бывший возлюбленный Дава скучает по ней

Певица Ольга Бузова пошутила в Instagram*, заявив, что ее бывший возлюбленный блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) скучает по ней.
"Осознал! Скучает. Даже ко мне на съемки в Китай прилетел", — написала исполнительница.
Бузова оставила подобный комментарий к видео, на котором Манукян караоке-стилем исполняет песню певицы "Водица".
Тем не менее, сам экс-возлюбленный также ответил артистке фразой: "Лучше поздно, чем никогда".
В конце октября появилась информация, что Бузова и Дава приняли участие вместе в реалити-шоу "Сокровища императора". Это было первое совместное появление пары после расставания. Съемки проходили в Китае, где Бузова была ведущей, а Манукян участвовал в качестве участника. После участия в проекте Дава снова подписался на соцсети певицы и начал активно ставить "лайки", что вызывает подозрения у подписчиков бывшей пары.
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