На шоу Басты "Вопрос ребром" певица Ольга Бузова назвала топ-3 самых красивых мужчин российского шоу-бизнеса. Ольга упомянула Дмитрия Нагиева, Станислава Бондаренко и Павла Прилучного. Они обладают визуальной привлекательностью, по мнению Бузовой.
На несколько менее приятный вопрос о некрасивых мужчинах Ольга тоже ответила, но в шутку. В антирейтинг Бузовой вошли: актер Алексей Панин, рэпер Баста и блогер Эльдар Джарахова, последние два были вместе с ней на шоу.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.