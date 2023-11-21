37-летняя Ольга Бузова назвала самых красивых мужчин российского шоу-бизнеса

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

На шоу Басты "Вопрос ребром" певица Ольга Бузова назвала топ-3 самых красивых мужчин российского шоу-бизнеса. Ольга упомянула Дмитрия Нагиева, Станислава Бондаренко и Павла Прилучного. Они обладают визуальной привлекательностью, по мнению Бузовой.

Фото: https://www.instagram.com/p/CvJ0uGNslFu/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

На несколько менее приятный вопрос о некрасивых мужчинах Ольга тоже ответила, но в шутку. В антирейтинг Бузовой вошли: актер Алексей Панин, рэпер Баста и блогер Эльдар Джарахова, последние два были вместе с ней на шоу.

Вопрос Ребром - Ольга Бузова