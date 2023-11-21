Известная журналистка Тина Канделаки поделилась моментом из своей жизни, продемонстрировав шикарное колье от известного бренда Schiaparelli.
"Давайте отметим: роскошный цветок Schiaparelli дебютирует только на ТНТ", — поделилась журналистка.
Согласно официальному сайту бренда, стоимость этого украшения составляет 1,1 миллиона рублей, сообщает "Центральная служба новостей".
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.