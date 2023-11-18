Комик Надежда Сысоева поделилась горьким опытом первых свиданий

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая участница "Comedy Woman" Надежда Сысоева высказалась о стереотипах в отношениях. По её словам, в России преобладает мнение, что положительно воспринимается, если мужчина оплачивает счёт в ресторане.

Фото: Личная страница Надежды Сысоевой в Вконтакте

Сысоева подчеркнула, что никогда не встречалась с женатыми мужчинами и не любит, когда парни обсуждают своих бывших на свиданиях. Недавно Надежда встретила молодого человека, который постоянно говорил о своей бывшей жене. Девушке пришлось прямо сказать ему, что нужно сменить тему, сообщает The Voice.

Бывшая участница КВН рассказала, что секс на первом свидании у неё был только один раз, и то с иностранцем.

"Не вижу в этом ничего плохого, но стараюсь так не делать. Один раз было. Мы не стали встречаться, мы живем в разных странах", — рассказала актриса в интервью Карине Мурашкиной для её "Стереотип шоу" на YouTube.

Сысоева верит в любовь с первого взгляда. По словам звезды социальных сетей, у неё было немного отношений, и все они длились несколько лет. Расставание для неё означает период в два-три года.

Недавно Надежда зарегистрировалась на сайте знакомств и часто встречается с парнями из приложения. Самое короткое свидание длилось всего 4 минуты. Она убеждена, что лучше сразу сказать парню, что они не подходят друг другу, и не тратить время.

НАДЕЖДА СЫСОЕВА. Как живет звезда Comedy Woman // РУМ ТУМ#1