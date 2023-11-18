Чешская полиция сорвала концерт комика Славы Комиссаренко

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Полиция прибыла на выступление стендап-комика Славы Комиссаренко в чешском городе Брно через час после начала мероприятия, как сообщает информационный портал "СтарХит" со ссылкой на местного блогера Кирилла Корупаева.

Фото: Личный аккаунт Славы Комиссаренко в Instagram by слава комиссаренко

Согласно словам свидетеля происшествия, Слава Комиссаренко продолжал развлекать публику в течение часа, когда его пригласили покинуть сцену. После некоторого времени нахождения за кулисами комик вернулся и объявил, что до завершения выступления осталось всего несколько минут. Завершив концерт шуткой, он попросил зрителей покинуть помещение по просьбе сотрудников правоохранительных органов.

"После этого концерт завершается, все уходят, и сотрудники охраны быстро начинают освобождать помещение. У входа в клуб оказались несколько автозаков и несколько машин полиции Чехии", — сообщил очевидец.

Также отмечается, что полицейские машины стояли возле входа в концертный зал, а сотрудники правопорядка даже вломились в женский туалет, требуя, чтобы все покинули здание.

Комиссаренко пока не прокомментировал данную ситуацию.