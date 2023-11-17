Телеведущая Гузеева призналась, что ее дочери было стыдно за нее

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева поделилась информацией о недовольстве своей дочери Ольги её поведением на съемках фильма "Теща". Об этом Гузеева рассказала в ходе участия в проекте "Кстати" в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: prt scr youtube.com/INSTA Stories

"Мама, Гарик [Харламов] приходит на площадку, и все вокруг него, как будто ты… Ну, деньги у тебя есть, но ты, будто, бедная", — передала слова дочери телеведущая.

По её словам, дочь порекомендовала ей обратить внимание на пример Харламова, нанять охрану и не появляться на съемках вовремя, так как никому не важно, когда она появится на площадке.

"За тебя стало даже неудобно. Гарику измеряют давление, и ты: "И мне, и мне". Но ведь он не врач, а Гарик… Я просто отвернулась. Он — звезда", — снова передала слова дочери Гузеева.

В конце октября Харламов признался, что ему было трудно начинать общение с Гузеевой на съемках "Тещи".

"Ей почему-то казалось, что мы в какой-то контре… Что я её ненавижу, но это не так", — подчеркнул шоумен.

По словам комика, им удалось найти общий язык, и в процессе совместных съемок они даже стали близкими друзьями.