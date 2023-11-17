Актриса Кристина Асмус не только погружена в съемочный процесс в Будапеште, но и активно проводит время вместе с дочерью Настей. В социальных сетях звезда делилась моментами своих приключений, поднимая настроение подписчикам.
В перерывах между съемками, звезда сериала "Сансара" наслаждается красотой города, разгадывает тайны его кухни и даже воспитывает дочь культуре и бережному отношению к окружающей среде. Фанаты с интересом следят за приключениями Кристины и ее дочери.
Однако, несмотря на радостные моменты, актриса с юмором отреагировала на сравнения внешности Насти с родителями, особенно с ее отцом, Гариком Харламовым. Кристина иронично призвала поклонников прекратить присылать ей рекомендации о ресторанах в Будапеште и добавила, что готова к новым впечатлениям.
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