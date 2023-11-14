Певица Лолита Милявская призналась, что ей пришлось позвонить своему бывшему мужу, Александру Цекало. Об этом артистка рассказала в интервью на YouTube-канале "Без воды", сообщают "Аргументы и Факты".
Александр Цекало уже четыре года проживает в США, куда переехал после свадьбы с казахской моделью Дариной Эрвин.
По словам Лолиты, звонок бывшему супругу был связан с работой. Певице потребовалось, чтобы Цекало подписал разрешение на использование авторских прав на одну из их совместных композиций.
К удивлению артистки, ее бывший муж не отказался и не запросил ничего взамен.
"К моей большой неожиданности, он ответил и сказал, чтоб все забирала. Мол, могла бы даже не спрашивать", — подчеркнула она.
Также на интервью Лолита рассказала о лучших отношениях в её жизни.
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