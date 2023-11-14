Лолита рассказала о вынужденном звонке уехавшему в США Александру Цекало

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская призналась, что ей пришлось позвонить своему бывшему мужу, Александру Цекало. Об этом артистка рассказала в интервью на YouTube-канале "Без воды", сообщают "Аргументы и Факты".

Фото: Личный аккаунт Лолиты в Instagram by лолита is licensed under https://www.instagram.com/p/CpzdHMgoGvL/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Александр Цекало уже четыре года проживает в США, куда переехал после свадьбы с казахской моделью Дариной Эрвин.

По словам Лолиты, звонок бывшему супругу был связан с работой. Певице потребовалось, чтобы Цекало подписал разрешение на использование авторских прав на одну из их совместных композиций.

К удивлению артистки, ее бывший муж не отказался и не запросил ничего взамен.

"К моей большой неожиданности, он ответил и сказал, чтоб все забирала. Мол, могла бы даже не спрашивать", — подчеркнула она.

Также на интервью Лолита рассказала о лучших отношениях в её жизни.

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ЛОЛИТА. 60 лет / Женский разговор о возрасте, мужчинах, сексе, шоу-бизнесе и одиночестве