Певец Леонид Агутин готовится открыть ночной клуб в Москве — аккурат после утихшего скандала вокруг попыток отмены его концертов из-за его неоднозначной позиции по СВО.
Как сообщает Telegram-канал Shot, предприятие получило название ООО "На сиреневой луне" — в честь одноимённой песни артиста. Среди соучредителей с долями по 33,3% — сам Агутин, а также организатор концертов и фестивалей Сергей Мельников и директор клуба "Главclub" Михаил Евграфов. Судя по классификации товарного знака к открытию готовится именно ночной клуб.
После начала СВО Агутин вместе с супругой Анжеликой Варум уехал в Израиль и провёл тур по США. Позже он вернулся в Россию и начал активно выступать, несмотря на попытки отмены и даже запрета со стороны недовольных общественников.
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