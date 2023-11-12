Концертный директор Бениш: Алла Пугачёва может лишиться новогодних гастролей в этом году

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По информации концертного директора и композитора Александра Бениша, Алла Пугачева может лишиться новогодних гастролей в этом году. Российская эстрадная звезда ранее выступала главным образом в Москве, что создает сомнения относительно возможности ее концертов.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

"Пугачева, фактически, нигде не выступала, за исключением Москвы с юбилейным сольным концертом — это был единичный случай и участие в некоторых сборных концертах. Она, безусловно, великая певица, но, по сути, ее выступлений на сцене давно не было", — отметил Бениш.

Возможность выступления артистки остается под вопросом, и она сможет выступить только при индивидуальном приглашении. В своем последнем заявлении Пугачева подчеркнула свою любовь к публике и выразила ненависть только к недоброжелателям. Об этом сообщает АиФ.

В предыдущих высказываниях артистка отметила, что всегда отличалась упорным трудом, в то время как некоторые ее коллеги "пропивали свой звездный час". Недавно певица вернулась из России, где, по предварительным данным, занималась оформлением завещания, посещением врачей и, возможно, записью новых песен.

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АЛЛА ПУГАЧЕВА И НОВОГОДНИЕ «ОГОНЬКИ» В РОССИИ