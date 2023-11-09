Основатель студии в Твери Саламов подтвердили визит уехавшей из РФ певицы Аллы Пугачёвой

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Последние несколько дней Алла Пугачёва стала объектом широких обсуждений в России, так как певица, переехавшая с семьёй в Израиль, внезапно появилась на родине.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Журналисты пристально следили за каждым шагом Примадонны с момента её возвращения. Посетив свой подмосковный особняк, артистка отправилась в Тверь. По словам очевидцев, там Пугачёва посетила студию звукозаписи "Салам", основанный её давним другом Михаилом Саламовым.

ТАСС связалось с ним, чтобы уточнить, действительно ли Примадонна посетила его студию. Друг певицы не скрывал, что звезда действительно у него была, но не стал раскрывать цель её визита.

"Была, да. Это не секрет полишинеля", — сказал Саламов.

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