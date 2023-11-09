Последние несколько дней Алла Пугачёва стала объектом широких обсуждений в России, так как певица, переехавшая с семьёй в Израиль, внезапно появилась на родине.
Журналисты пристально следили за каждым шагом Примадонны с момента её возвращения. Посетив свой подмосковный особняк, артистка отправилась в Тверь. По словам очевидцев, там Пугачёва посетила студию звукозаписи "Салам", основанный её давним другом Михаилом Саламовым.
ТАСС связалось с ним, чтобы уточнить, действительно ли Примадонна посетила его студию. Друг певицы не скрывал, что звезда действительно у него была, но не стал раскрывать цель её визита.
"Была, да. Это не секрет полишинеля", — сказал Саламов.
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