В Твери певица Алла Пугачёва тайно записала новый альбом

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Тайно вернувшаяся в Россию Алла Пугачёва записала новый альбом. Сразу после прибытия в РФ Примадонна посетила известную студию звукозаписи "Салам" в Твери. Там она в свои лучшие годы она записала три полноценных альбома. В 90-х годах Филипп Киркоров привёл Пугачёву в тверскую студию из-за повышенного внимания к их личной жизни, чтобы работать подальше от столицы. Сначала певица помогала артситу записать песню "Зайка моя", а затем начала работать над альбомом "Не делайте мне больно, господа".

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Через годы по старой дружбе основатель заведения Игорь Лалетин лично встретил клиентку и записал с ней мини-альбом. В течение короткого времени они создали три абсолютно новых трека для свежего ЕР. Одна песня в "Саламе" в настоящее время оценивается в 100 тысяч рублей, пишет Telegram-канал Shot.

Пугачёва заявила, что снова не хотела записываться в Москве, чтобы избежать скандалов из-за своего мужа-иностранного агента. Название композиций остаётся в тайне. Премьера может состояться в Дубае, где она планирует выступить с сольным концертом.

Ранее в студии "Салам" записывались такие звезды, как Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, Татьяна Овсиенко, Андрей Губин, Алсу и многие другие.

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