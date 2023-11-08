Тайно вернувшаяся в Россию Алла Пугачёва записала новый альбом. Сразу после прибытия в РФ Примадонна посетила известную студию звукозаписи "Салам" в Твери. Там она в свои лучшие годы она записала три полноценных альбома. В 90-х годах Филипп Киркоров привёл Пугачёву в тверскую студию из-за повышенного внимания к их личной жизни, чтобы работать подальше от столицы. Сначала певица помогала артситу записать песню "Зайка моя", а затем начала работать над альбомом "Не делайте мне больно, господа".
Через годы по старой дружбе основатель заведения Игорь Лалетин лично встретил клиентку и записал с ней мини-альбом. В течение короткого времени они создали три абсолютно новых трека для свежего ЕР. Одна песня в "Саламе" в настоящее время оценивается в 100 тысяч рублей, пишет Telegram-канал Shot.
Пугачёва заявила, что снова не хотела записываться в Москве, чтобы избежать скандалов из-за своего мужа-иностранного агента. Название композиций остаётся в тайне. Премьера может состояться в Дубае, где она планирует выступить с сольным концертом.
Ранее в студии "Салам" записывались такие звезды, как Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, Татьяна Овсиенко, Андрей Губин, Алсу и многие другие.
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