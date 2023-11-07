Яна Кошкина вступила в брак в тайне от поклонников. Недавно эта влюбленная пара покинула Россию, сообщает "Комсомольская правда".
Свадьба Яны Кошкиной состоялась в конце октября, но подробности этого события ведущая предпочитает держать в секрете. Известно только, что ее избранником стал ее бывший парень, который не раз приводил красавицу к слезам во время их отношений. В какой-то момент они даже расставались, но их чувства оказались невероятно сильными, и они решили быть вместе навсегда.
"У него несколько высших образований, он основал несколько проектов. Человек довольно обеспеченный, нам хватает", — рассказывала Кошкина о своем муже.
Недавно молодожены покинули Россию, отправившись в свадебное путешествие. 33-летняя Яна отдыхает на Мальдивах и деликатно демонстрирует своим подписчикам белоснежные пляжи, бескрайний океан и атмосферу абсолютной гармонии. Ее муж также рядом.
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