Актриса Яна Кошкина улетела из России с обеспеченным мужчиной

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Яна Кошкина вступила в брак в тайне от поклонников. Недавно эта влюбленная пара покинула Россию, сообщает "Комсомольская правда".

Фото: Wikipedia by Ksousha Panikova is licensed under CC BY-SA 4.0

Свадьба Яны Кошкиной состоялась в конце октября, но подробности этого события ведущая предпочитает держать в секрете. Известно только, что ее избранником стал ее бывший парень, который не раз приводил красавицу к слезам во время их отношений. В какой-то момент они даже расставались, но их чувства оказались невероятно сильными, и они решили быть вместе навсегда.

"У него несколько высших образований, он основал несколько проектов. Человек довольно обеспеченный, нам хватает", — рассказывала Кошкина о своем муже.

Недавно молодожены покинули Россию, отправившись в свадебное путешествие. 33-летняя Яна отдыхает на Мальдивах и деликатно демонстрирует своим подписчикам белоснежные пляжи, бескрайний океан и атмосферу абсолютной гармонии. Ее муж также рядом.

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