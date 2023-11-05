Популярного исполнителя, известного как "ЮрКисс" (настоящее имя — Юрий Киселев), заметили в компании блогера Дани Милохина и рэпера Моргенштерна* в Дубае, сообщает Газета.Ru.
Они активно подпевали и весело проводили время, а позади них стоял мужчина, который по всей видимости был ЮрКисс. Однако из видео нельзя однозначно сказать, являлся ли ЮрКисс частью компании друзей, покинувших Россию, или он просто находился рядом на концерте.
*Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.
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