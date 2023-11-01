После сообщений о переезде на Кипр певица Алла Пугачева впервые обратилась к своим поклонникам. Она опубликовала фотографию, на которой видна вместе со своими детьми и мужем.
"Продолжаем двигаться вперед", - написала соцсетях Алла.
Звездный психолог Регина Афанасьева поделилась своим мнением, что эта фраза свидетельствует о том, что Примадонна находится в сложной жизненной ситуации.
Согласно эксперту, можно понять Аллу Пугачеву, которая решила покинуть Израиль из-за начавшихся военных действий. Её отсутствие в медиапространстве во время переезда может быть связано с тем, что ей было не до социальных сетей.
Последнее сообщение звезды после её приезда на Кипр указывает на наличие стрессовой ситуации в её жизни.
Регина Афанасьева также выразила своё одобрение по поводу решения семьи Пугачевой переехать на Кипр. По её мнению, в данной ситуации Алла Пугачева сделала правильный выбор. Психолог подчеркнула, что переезд на Кипр, в данном контексте, связан с большим стрессом для артистки, сообщает passion.ru.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.