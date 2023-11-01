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Психолог Афанасьева рассказала о тяжелом состоянии Пугачёвой

1:13
Шоу-бизнес

После сообщений о переезде на Кипр певица Алла Пугачева впервые обратилась к своим поклонникам. Она опубликовала фотографию, на которой видна вместе со своими детьми и мужем.

Психолог Афанасьева рассказала о тяжелом состоянии Пугачёвой
Фото: openverse "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

"Продолжаем двигаться вперед", - написала соцсетях Алла.

Звездный психолог Регина Афанасьева поделилась своим мнением, что эта фраза свидетельствует о том, что Примадонна находится в сложной жизненной ситуации.

Согласно эксперту, можно понять Аллу Пугачеву, которая решила покинуть Израиль из-за начавшихся военных действий. Её отсутствие в медиапространстве во время переезда может быть связано с тем, что ей было не до социальных сетей.

Последнее сообщение звезды после её приезда на Кипр указывает на наличие стрессовой ситуации в её жизни.

Регина Афанасьева также выразила своё одобрение по поводу решения семьи Пугачевой переехать на Кипр. По её мнению, в данной ситуации Алла Пугачева сделала правильный выбор. Психолог подчеркнула, что переезд на Кипр, в данном контексте, связан с большим стрессом для артистки, сообщает passion.ru.

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ПУГАЧЕВА С ГАЛКИНЫМ ПЕРЕЕХАЛИ ЖИТЬ НА КИПР И БРОСИЛИ ИЗРАИЛЬ
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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