Люся Чеботина: "Киркоров — мой король!"

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Певица, автор песен и актриса Люся Чеботина выразила свое восхищение Филиппом Киркоровым, считая его самым модным и стильным артистом в российском шоу-бизнесе.

Фото: Wikipedia

Она подчеркнула его неповторимый стиль и утверждает, что его наряды, созданные известными мировыми дизайнерами, заслуживают оценки на "десять из десяти".

"Филипп Бедросович — мой король!", — высказалась исполнительница.

Кроме того, Люся Чеботина также выразила свое восхищение стилем певиц Тоси Чайкиной, Ольги Бузовой и Ольги Серябкиной, а среди мужчин отметила Митю Фомина, называя его "самым эпатажным" артистом на российской сцене.

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Люся Чеботина - ИМПЕРАТРИЦА (Из к/ф «Императрицы»)