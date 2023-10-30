Певица, автор песен и актриса Люся Чеботина выразила свое восхищение Филиппом Киркоровым, считая его самым модным и стильным артистом в российском шоу-бизнесе.
Она подчеркнула его неповторимый стиль и утверждает, что его наряды, созданные известными мировыми дизайнерами, заслуживают оценки на "десять из десяти".
"Филипп Бедросович — мой король!", — высказалась исполнительница.
Кроме того, Люся Чеботина также выразила свое восхищение стилем певиц Тоси Чайкиной, Ольги Бузовой и Ольги Серябкиной, а среди мужчин отметила Митю Фомина, называя его "самым эпатажным" артистом на российской сцене.
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