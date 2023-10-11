Тюменка поделилась своим опытом участия в "Мисс Россия"

1:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

8 октября прошел завершающий этап национального конкурса красоты "Мисс Россия". Одной из участниц стала Александра Сташкевич из Тюмени, и это был ее первый опыт участия в подобном мероприятии. Саша не сумела победить в конкурсе, но она достойно заняла место в ТОП-1 самых красивых женщин страны. Девушка поделилась своими впечатлениями о ходе конкурса в интервью для tmn.aif.ru.

Фото: ВКонтакте Александра Сташкевич

Участницы финала провели три недели в Москве, находясь в престижном санатории. За это время они усердно готовились к мероприятию, включая спортивные тренировки и мастер-классы. Кроме того, девушки получили важные уроки моральной подготовки от экспертов, которые помогли им настроиться на лучшее. Самым трудным испытанием для Александры было ежедневное дефиле, которое продолжалось по три часа без перерывов. Дефиле играло важную роль в оценке жюри, и Александра вложила много усилий в идеальное выступление на подиуме.

"Всё было настолько круто, ярко, красочно, сам конкурс организован отлично, все девчонки очень классные, я была рада побывать в таком месте и в атмосфере. На мой взгляд, конкуренция — это выдумки. Мы все подружились между собой, поддерживали друг друга, не было даже поводов для ссор. И даже договорились встретиться спустя много лет в этом же санатории, чтобы вместе всё вспомнить", — с теплом рассказывает Александра.

Ранее она не участвовала в подобных конкурсах и, как она сама признает, не особо любит соревноваться. Больше всего ее привлекает сфера моделинга. Кроме того, она является семикратной чемпионкой России в чирлидинге и имеет звание кандидата в мастера спорта.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.