Друг Николая Дроздова заявил, что сообщение о раке у ведущего — это "абсолютный фейк"

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Друг телеведущего Николая Дроздова художник Константин Мирошник опроверг информацию о раке у своего приятеля.

Фото: prt scr youtube.com/А поговорить?

Мирошник подчеркнул, что это сообщение — просто фейк, и сейчас Дроздов хорошо себя чувствует.

"Это абсолютный фейк, все нормально. После поломанных ребер, когда он нечаянно упал зимой, он долго лечился. Одно ребро воткнулось в нерв возле позвоночника, повредило глаз, глаз перестал видеть. Потом врачи восстановили зрение. Очень долго и мужественно он все это переносил, и выздоровел наконец", — сказал Мирошник.

Художник добавил, что днём ранее Дроздов посетил открытие выставки, куда пришёл "на своих ногах" и был в хорошем расположении духа.

Мирошник считает, что СМИ пишут о проблемах со здоровьем у Дроздова для повышения рейтинга своих ресурсов. А для этого они выбирают самого любимого россиянами персонажа, про которого начинают сочинять небылицы, пишет Газета.Ru.

Ранее Telegram-канал Shot написал, что у Дроздова диагностировали рак, и теперь ему якобы собираются делать курс химиотерапии.

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