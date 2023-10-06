Друг телеведущего Николая Дроздова художник Константин Мирошник опроверг информацию о раке у своего приятеля.
Мирошник подчеркнул, что это сообщение — просто фейк, и сейчас Дроздов хорошо себя чувствует.
"Это абсолютный фейк, все нормально. После поломанных ребер, когда он нечаянно упал зимой, он долго лечился. Одно ребро воткнулось в нерв возле позвоночника, повредило глаз, глаз перестал видеть. Потом врачи восстановили зрение. Очень долго и мужественно он все это переносил, и выздоровел наконец", — сказал Мирошник.
Художник добавил, что днём ранее Дроздов посетил открытие выставки, куда пришёл "на своих ногах" и был в хорошем расположении духа.
Мирошник считает, что СМИ пишут о проблемах со здоровьем у Дроздова для повышения рейтинга своих ресурсов. А для этого они выбирают самого любимого россиянами персонажа, про которого начинают сочинять небылицы, пишет Газета.Ru.
Ранее Telegram-канал Shot написал, что у Дроздова диагностировали рак, и теперь ему якобы собираются делать курс химиотерапии.
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