Виктория Боня решила заморозить свои яйцеклетки

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Звезда "Дома-2" 43-летняя Виктория Боня недавно сообщила о пластической операции лица, которую провела в Лос-Анджелесе у голливудского доктора. После этого она находилась в Дубае, а сейчас в Москве. Тем не менее, уже сегодня она вновь посещает врача, но на этот раз не пластического хирурга.

Фото: Личный аккаунт Виктории Бони в Instagram

Super.ru пишет, что Виктория приняла решение пройти полный медицинский осмотр, так как планирует иметь второго ребенка. Боня хочет сына. Она решила заморозить свои яйцеклетки. Виктория признает, что приняла это решение довольно поздно, так как обычно процедуру заморозки яйцеклеток выполняют до 35 лет. Однако, она все равно решила рискнуть. Телеведущая верит в успех этой процедуры, особенно учитывая ее здоровый образ жизни.

В сообщении, опубликованном Викторией Боней в её социальных сетях, она написала:

"Пока я нахожусь в Москве, решила не упускать время зря. Я приехала в клинику для полного медицинского осмотра и решила заморозить свои яйцеклетки. В моем возрасте это, конечно, последний шанс, так как обычно такой процесс проводят до 35 лет. Но я верю, что у меня все получится, так как я привержена здоровому образу жизни".

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