Фото актрисы Агаты Муцениеце на курорте вызвали горячие споры в Сети

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

34-летняя Агата Муцениеце — известная актриса, которая активно ведет социальные сети и регулярно делится своими фотографиями. Super.ru пишет, что последняя фотография, которую она разместила, была сделала в Геленджике. На ней Агата без макияжа и в белой майке.

Фото: Личный аккаунт Агаты Муцениеце

Мнения о фотографии разделились. Некоторые люди восхищаются естественной красотой Агаты Муцениеце и её уверенностью в себе, в то время как другие высказывают критику относительно её внешнего вида, указывая на изменения, связанные со старением.

Также обсуждение вызвало сравнение внешнего вида Агаты Муцениеце и Зепюр Брутян, текущей супруги её экс-мужа Павла Прилучного. Некоторые люди заметили общие черты в их внешности, в то время как большинство отвергло такую теорию.

Однако, большое внимание привлекло то, что на фотографии Агата Муцениеце не носит бюстгальтер. Некоторые подписчики выразили недоумение и критику по этому поводу, считая, что это нарушает нормы приличия.

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