Дочь Глюкозы призналась в борьбе с паническими атаками и тревожностью

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16-летняя дочь известной певицы Натальи Ионовой, более известной как Глюкоза, рассказала о своей борьбе с паническими атаками и тревожностью. Информацию об этом она поделилась в своем блоге, и об этом сообщает издание NEWS. ru.

Фото: кинопоиск

Девушка, Лидия Чистякова, рассказала, что она обратилась за помощью к психологу, так как она чувствовала себя дискомфортно в общественных местах, испытывала страх и страдала от панических атак. В результате этих проблем она даже перестала посещать торговые центры и большие рестораны.

Чистякова описала, что во время панических атак у нее учащается сердцебиение, и она чувствует сильное чувство угрозы.

В своем блоге она написала: "Мне легче, если со мной есть кто-то из друзей. Я не люблю, когда посторонние люди будто на меня набрасываются, близко подходят".

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Как Я справилась с Паническими Атаками и Тревожностью