16-летняя дочь известной певицы Натальи Ионовой, более известной как Глюкоза, рассказала о своей борьбе с паническими атаками и тревожностью. Информацию об этом она поделилась в своем блоге, и об этом сообщает издание NEWS. ru.
Девушка, Лидия Чистякова, рассказала, что она обратилась за помощью к психологу, так как она чувствовала себя дискомфортно в общественных местах, испытывала страх и страдала от панических атак. В результате этих проблем она даже перестала посещать торговые центры и большие рестораны.
Чистякова описала, что во время панических атак у нее учащается сердцебиение, и она чувствует сильное чувство угрозы.
В своем блоге она написала: "Мне легче, если со мной есть кто-то из друзей. Я не люблю, когда посторонние люди будто на меня набрасываются, близко подходят".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.