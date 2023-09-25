Что происходит с Федосеевой-Шукшиной после инсульта

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Весной Лидия Федосеева-Шукшина начала сталкиваться с проблемами со здоровьем. Почти всё лето она провела в больнице. В течение долгого времени она жаловалась на головные боли, и это привело к её госпитализации. Врачи поставили ей диагноз — обширный инсульт. Поклонники всегда переживали за свою любимую актрису и интересовались её текущим состоянием после инсульта.

Фото: "Lidiya Fedoseyeva-Shukshina (cropped)" by PITERINFO © ANDREY KIRILLOV is licensed under CC BY 3.0.

Следует отметить, что в этот тяжелый период рядом с ней находится её дочь Ольга. Однако и другие близкие родственники стараются ее поддерживать. Они понимают, что она обладает сильным характером и поэтому стараются не беспокоить её излишне, сообщает ДНИ. РУ.

"Она ещё проходит реабилитацию, поэтому это сложный период. Главное — чтобы её здоровье улучшилось", — поделилась состоянием своей бабушки внучка актрисы Анна.

Стоит напомнить, что недавно между дочерью Марии Шукшиной и её матерью был конфликт из-за доли в квартире, которую Лидия Шукшина решила подарить своей внучке. Однако Анна вскоре объявила о продаже своей доли. Это решение обидело известную актрису, так как эта квартира имела для неё особенное значение, ведь она жила в ней вместе с режиссёром.

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