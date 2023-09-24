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Продюсер Виктор Дробыш нашёл унизительное сравнение для певицы Mia Boyka

0:59
Шоу-бизнес

Продюсер Виктор Дробыш, который стал одним из судей "Битвы поколений" на МУЗ-ТВ, оскорбительно высказался о Mia Boyka, сообщает РИА Новости.

Продюсер Виктор Дробыш нашёл унизительное сравнение для певицы Mia Boyka
Фото: Официальная группа Виктора Дробыша в соцсети "В Контакте"

В то время, когда все обсуждают конфликт между Валей Карнавал и Шурой в рамках программы, возник ещё один скандал. В Сети появился фрагмент предстоящего выпуска, в котором Дробыш оценил выступления участников шоу — Шуры и Мии, сравнив их с драгоценностями и бижутерией.

"Как бы Шура ни переживала, ни волновалась, её голос, её произношение, её харизма, всё вместе — это Картье. Слегка пошарпанное, с отколотым бриллиантиком, но бриллиантиком. А это (имея в виду Mia Boyka. — Прим. ред.) люстра, но из Икеи!" — высказался Дробыш.

Если Шура спокойно приняла оценку своего выступления от продюсера, то для певицы Mia Boyka сказанное стало настоящим шоком.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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