Продюсер Виктор Дробыш, который стал одним из судей "Битвы поколений" на МУЗ-ТВ, оскорбительно высказался о Mia Boyka, сообщает РИА Новости.
В то время, когда все обсуждают конфликт между Валей Карнавал и Шурой в рамках программы, возник ещё один скандал. В Сети появился фрагмент предстоящего выпуска, в котором Дробыш оценил выступления участников шоу — Шуры и Мии, сравнив их с драгоценностями и бижутерией.
"Как бы Шура ни переживала, ни волновалась, её голос, её произношение, её харизма, всё вместе — это Картье. Слегка пошарпанное, с отколотым бриллиантиком, но бриллиантиком. А это (имея в виду Mia Boyka. — Прим. ред.) люстра, но из Икеи!" — высказался Дробыш.
Если Шура спокойно приняла оценку своего выступления от продюсера, то для певицы Mia Boyka сказанное стало настоящим шоком.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские разведчики уничтожили украинский танк Leopard с полностью немецким экипажем, который состоял из военнослужащих армии Германии.