Super.ru пишет, что в последней архивной публикации блогер Настя Ивлеева показала свою детскую фотографию, которая оказалась умилительной и вызвала интерес у ее поклонников.
Ивлеева активно публикует живые фотографии в своем личном блоге, где она органично сочетает их с роскошными фотосессиями. Наряду со своим современным образом, Настя не забывает о том, с чего все начиналось, и радует своих поклонников старыми фотографиями из своей жизни, в том числе из детства.
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