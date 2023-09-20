Блогер Настя Ивлеева показала детское фото

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, что в последней архивной публикации блогер Настя Ивлеева показала свою детскую фотографию, которая оказалась умилительной и вызвала интерес у ее поклонников.

Фото: Личный аккаунт Насти Ивлеевой в Instagram

Ивлеева активно публикует живые фотографии в своем личном блоге, где она органично сочетает их с роскошными фотосессиями. Наряду со своим современным образом, Настя не забывает о том, с чего все начиналось, и радует своих поклонников старыми фотографиями из своей жизни, в том числе из детства.

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