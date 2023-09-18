Певец Александр Серов после развода занялся тюнингом автомобилей

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Александр Серов признался, что искал хобби после расставания с женой. После развода ему казалось, что он сходит с ума.

Фото: prt scr youtube.com/Центральное телевидение

"Когда я развелся с женой, я понял, что схожу с ума. Женщины у меня нет, музыка достала уже. В этой связи я окунулся в другую сферу, начал возиться с тюнингом, делать всякие штучки на автомобили, сиденья выбрасывать и ставить, двигатель тюнинговать", — рассказал он в шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

Сейчас в его автопарке два Porsche, два Mercedes, два Lexus, а также Bentley, Rolls-Royce и Maybach. По его словам, он делает так, чтобы был люксовский вариант.

Александр Серов рассказал, что тратит около 700 тысяч ежегодно на свои автомобили.

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