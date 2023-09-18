Актриса Марина Кравец переживает за карьеру мужа-продюсера телеканала ТНТ

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса и комикесса Марина Кравец рассказала, что карьера мужа для нее важнее, ведь если у него в работе все хорошо, то и у нее сложится. Так, с юмором, она ответила на вопрос Павла Воли, что для нее в приоритете — карьера или муж.

Фото: Prt scr youtube.com/ТНТ СМОТРИ ЕЩЕ!

Муж Марины Кравец стал генеральным продюсером ТНТ в 2021 году, заменив на этой должности Александра Дулерайна.

Также в программе "Шоу Воли" Марина рассказала, что Аркадий Водахов, с которым они вместе уже больше 10 лет, является замечательным человеком.

"Да, это мой красавчик! Прежде всего, он замечательный человек, какой-то невероятный папа нашей дочки и просто настоящий мужчина", — восхитилась она, увидев фотографию супруга на телеэкране.

Сама юмористка отметила, что быть мамой для нее важнее, чем быть актрисой.

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