Российская актриса и комикесса Марина Кравец рассказала, что карьера мужа для нее важнее, ведь если у него в работе все хорошо, то и у нее сложится. Так, с юмором, она ответила на вопрос Павла Воли, что для нее в приоритете — карьера или муж.
Муж Марины Кравец стал генеральным продюсером ТНТ в 2021 году, заменив на этой должности Александра Дулерайна.
Также в программе "Шоу Воли" Марина рассказала, что Аркадий Водахов, с которым они вместе уже больше 10 лет, является замечательным человеком.
"Да, это мой красавчик! Прежде всего, он замечательный человек, какой-то невероятный папа нашей дочки и просто настоящий мужчина", — восхитилась она, увидев фотографию супруга на телеэкране.
Сама юмористка отметила, что быть мамой для нее важнее, чем быть актрисой.
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