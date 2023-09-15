Астролог Тамара Глоба предсказала Литвиновой успех за рубежом

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный российский астролог Тамара Глоба стала почетным гостем фестиваля кино и театра "Амурская осень" в Благовещенске. В беседе с журналистами издания "АиФ" она назвала единственную российскую знаменитость, которая не вернется в страну.

Фото: соцсети Ренаты Литвиновой

По словам Глобы, большинство отечественных артистов, которые уехали из России с началом СВО, в скором времени вернуться на родину. В том числе Алла Пугачева, с которой она лично знакома и которая не раз обращалась к ней за прогнозом.

Однако, согласно астрологическому прогнозу Тамары Глобы, одна знаменитость не захочет возвращаться в Россию — это Рената Литвинова.

"Вот Литвиновой будет очень сложно вернуться. Причем это не связано с тем, что с Земфиры*, обратившейся в суд, не сняли статус иноагента. Это вообще не связано с политической ситуацией. Причина невозвращения — профессиональная", — сообщила Тамара Глоба.

Астролог отмечает, что Литвинова окажется одной из немногих российских звезд, которой удастся найти достойную работу за рубежом.

*признана иноагентом в РФ

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.