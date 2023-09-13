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Виктория Боня показала реакцию своего пластического хирурга на свое преображение

0:50
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, что сериал "Пластическая операция Виктории Бони" вызывает много интереса у зрителей уже несколько недель. Телеведущая отправилась к голливудскому хирургу, который работал с известной моделью Беллой Хадид, чтобы произвести улучшения в ее внешности.

Виктория Боня показала реакцию своего пластического хирурга на свое преображение
Фото: Личный аккаунт Виктории Бони в Instagram

Несмотря на то, что Вика не показала свое лицо, она поддерживает интригу, публикуя видео и фото с себя в больших очках и шляпе. В последнем видео, которое она опубликовала в своих соцсетях, можно увидеть реакцию ее хирурга на промежуточный результат операции после некоторого времени.

Судя по эмоциям врача, результаты изменений во внешности Виктории Бони выглядят впечатляюще. Тем не менее, пока неизвестно сколько она будет скрывать свою новую внешность.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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