Певица Ольга Орлова показала интерьеры загородного дома

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица, бывшая солистка группы "Блестящие" и ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Орлова закончила ремонт в двухэтажном загородном доме в Подмосковье. В своем блоге она показала часть интерьера своим подписчикам.

Фото: Личный аккаунт Ольга Орловой в Instagram

Отделочные работы уже завершены, сейчас в здании устанавливают мебель. По словам артистки, уже через неделю они с семьей смогут заехать в дом. Для поклонников она провела мини-экскурсию.

В коттедже есть две кухни, кабинет с выходом во двор, гардеробная, винная комната с восемью стеллажами, кинотеатр, прачечная и домашний салон красоты. В основном при ремонте использовались натуральные материалы.

Похвасталась артистка и огромной гостиной с панорамными окнами. Комната отделана в темных тонах с золотыми вставками.

Ольга Орлова планировала переехать в новый дом в июне, но ремонт слегка затянулся.

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