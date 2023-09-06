Российская певица, бывшая солистка группы "Блестящие" и ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Орлова закончила ремонт в двухэтажном загородном доме в Подмосковье. В своем блоге она показала часть интерьера своим подписчикам.
Отделочные работы уже завершены, сейчас в здании устанавливают мебель. По словам артистки, уже через неделю они с семьей смогут заехать в дом. Для поклонников она провела мини-экскурсию.
В коттедже есть две кухни, кабинет с выходом во двор, гардеробная, винная комната с восемью стеллажами, кинотеатр, прачечная и домашний салон красоты. В основном при ремонте использовались натуральные материалы.
Похвасталась артистка и огромной гостиной с панорамными окнами. Комната отделана в темных тонах с золотыми вставками.
Ольга Орлова планировала переехать в новый дом в июне, но ремонт слегка затянулся.
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