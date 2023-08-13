Певица Анна Семенович переделала детскую в своей квартире под гардеробную

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-солитска группы "Блестящие" Анна Семенович стала участницей YouTube-шоу "Рум-турист" и показала, в каких условиях живет. Знакомство с уютными апартаментами началось необычно — звезда распахнула ничем неприметную дверь и заявила: "Здесь я пытаю своих любовников". Но это была шутка, за дверью оказался гостевой туалет.

Фото: youtube.com

В просторной гостиной у певицы стоит огромный аквариум, который сразу же привлекает внимание. Также она показала свою беговую дорожку, которая располагается рядом с винным баром.

"Позанималась, походила и можно нырять за винишком", — пошутила певица,

Затем вместе с гостями звезда отправилась в небольшую комнату, где стоит уютное кресло. По словам артистки, она любит проводить здесь время одна и отвлекаться от суеты.

"Все думают, что я стерва, но на самом деле я добрая. Просто у меня такой циничный юмор, как у врачей. А здесь, в зоне с креслом, я люблю расслабиться, чилю иногда", — заметила хозяйка.

Спальня Семенович удивила своим спокойствием — здесь выбраны мятные шторы и качественные стеклопакеты, чтобы изолироваться от лишнего шума.

В заключение артистка показала и свою роскошную гардеробную, которую она переоборудовала из детской. Как оказалось, у нее огромное количество вещей, поэтому нередко она забывает, что у нее есть.

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