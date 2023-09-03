Cамой богатой супермоделью в мире стала 60-ти летняя Кэти Айрленд

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наивысшую позицию среди самых состоятельных супермоделей мира заняла американская манекенщица Кэти Айрленд, которой уже исполнилось 60 лет, сообщает The Sun. Ее состояние оценивается в $538 миллионов. Но стоит отметить, что большую часть ее доходов приносит собственная маркетинговая компания Kathy Ireland Worldwide (kiWW), которую она основала еще в 1993 году по совету известного предпринимателя Уоррена Баффета.

Фото: openverse

На втором и третьем местах с одинаковым состоянием находятся 57-летняя Синди Кроуфорд и 43-летняя Жизель Бюндхен, обе заработали приблизительно $399 миллионов.

Четвертое место заняла Иман, которая является источником вдохновения для многих, включая таких дизайнеров, как Кельвин Кляйн и Джанни Версаче. Ее состояние составляет $198 миллионов и она находится на 68-м году жизни.

Пятое место заняла 50-летняя Хайди Клум, которая перешла из модельного бизнеса в мир телевидения и там заработала большую часть своего состояния, которое оценивается в $159 миллионов.

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Я - Второй - Кэти Айрленд (I am Second® - Kathy Ireland)