Актриса Яна Поплавская прокомментировала проверку Лии Ахеджаковой

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Накануне главное управление МДВ по Москве начало проверку в отношении Лии Ахеджаковой после ее выхода с флагом Украины на сцене в Германии. Коллега артистки Яна Поплавская считает, что Лия Меджидовна, как и многие другие беглые российские знаменитости, были "скуплены" Украиной.

Фото: prt scr youtube.com/Скажи Гордеевой

"Если бы Россия была такой же циничной страной, как Украина, мы могли бы "скупить" всех известных американских недееспособных актёров, впавших в маразм, потерявших ум, вывести их на Капитолийский холм, на Елисейские Поля, к Бранденбургским воротам, на площадь Святого Петра. И они скандировали бы "Россия — мать всех городов американских и европейских, кормилица мира и колыбель демократии", — пишет Поплавская.

Актриса также отметила, что Украине не стоит использовать пожилых людей в своих целях. По ее словам, некоторые возрастные актеры могут не осознавать происходящих событий.

"Грешно измываться над сумасшедшими. МВД нужно возбуждать дела против тех, кто воспользовался слабоумием Ахеджаковой и заняться помещением ее в психлечебницу, пока старушку не угробили, а не против нее", — написала 56-летняя Поплавская в личном Telegram-канале.

Ранее Лия Ахеджакова заявила, что флаг Украины на сцене в Бремене ей вручили провокаторы.

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