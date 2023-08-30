Марк Варшавер обратился к сыну Чуриковой на похоронах Глеба Панфилова

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сегодня, 30 августа, в Москве проходили похороны Глеба Панфилова. Траурное мероприятия посетили близкие и коллеги легенды советского кинематографа. Среди решивших почтить память режиссера оказался директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

Фото: https://t.me/vrogov/7118

Во время прощальной речи Варшавер обратился к Ивану, который в 2023 году потерял обоих родителей.

"Иван, у тебя были великие родители, и ты это знаешь. Также ты знаешь, что я всегда с тобой, что бы ни случилось. Все, что необходимо, я это сделаю", — сказал Варшавер во время траурной церемонии.

Напомним, что в январе этого года умерла 79-летняя актриса Инна Чурикова после того, как полгода пролежала в больнице из-за неудачного падения. В минувшую субботу, 26 августа, на 90-м году жизни скончался ее супруг режиссер Глеб Панфилова. Супружескую пару похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Ранее на церемонии прощания была замечена актриса Лия Ахеджакова. Журналисты с трудом узнали звезду советского кино.

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