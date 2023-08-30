Актриса Лия Ахеджакова появилась на прощании с Глебом Панфиловым

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сегодня, 30 августа, в Москве проходит церемония прощания с режиссером Глебом Панфиловым. На панихиду с легендой советского кино в храм у Новодевичьего кладбища пришли его близкие и коллеги.

Фото: prt scr youtube.com/Скажи Гордеевой

Среди немноголюдной толпы была замечена Лия Ахеджакова. Как пишут корреспонденты издания "МК", артистка пришла во всем черном и темных очках. Вместе с актрисой пришел ее супруг, фотограф Владимир Персиянов, который младше Лии Меджидовны на 20 лет.

Журналисты отмечают, что с трудом узнали 85-летнюю актрису. Возможно, это связанно с тем, что последнее время многие друзья и коллеги Ахеджаковой уходят из жизни. Недавно артистка побывала на прощании с актером Игорем Яусловичем, где произнесла трогательную речь и разрыдалась.

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