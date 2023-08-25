Композитор Константин Меладзе лишился вида на жительство в России

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе уже больше года живет вместе с супругой Верой Брежневой в Италии. На днях стало известно, что артисту аннулировали вид на жительство в России.

Фото: prt scr youtube.com/В гостях у Гордона

Telegram-канал "Светский хроник" рассказал, что недавно было ликвидировано ИП Меладзе. Причиной прекращения деятельности бизнеса стало окончание сроков действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в России.

Напомним, что после начала спецоперации Константин вместе с супругой решили уехать из России в Италию. Известно, что супруги живут в собственной вилле у подножья Альпийских гор. В РФ у пары также остался шикарный особняк за 300 миллионов рублей, который они пытаются продать.

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