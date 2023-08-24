Певец Mars Deimos впервые рассказал об отношениях с Ириной Дубцовой

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Музыкант Марсель, известный также как Mars Deimos, рассказал в большом интервью для журнала "StarHit" о своих отношениях с певицей Ириной Дубцовой. Роман между ними был достаточно публичным, они часто делились совместными фотографиями в социальных сетях. Они познакомились на вечеринке в клубе и уже через месяц их отношения перешли из дружеских в любовные. Поклонники Ирины считали, что она наконец-то нашла свое женское счастье.

Фото: Личный аккаунт Mars Deimos в Instagram

Марсель и Ирина проводили время вместе, ездили на гастроли, наслаждались роскошными отпусками, и Марсель познакомился с сыном Ирины. Однако, неожиданно для многих, Ирина объявила о разрыве отношений. По словам знакомой Дубцовой, причиной расставания стали постоянные ссоры и прохладное поведение Марселя.

В интервью Mars Deimos вспомнил этот эпизод из своей жизни и раскрыл некоторые детали. Он отметил, что многое из того, что писалось в прессе, было неправдой. По его словам, у них было замечательное время вместе, они путешествовали по России, давали совместные концерты и наслаждались жизнью в течение 4-5 месяцев их отношений. Он описал Ирину как веселую, умную женщину с широким мировоззрением, и признался, что в начале отношений они видели друг у друга только лучшие качества.

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