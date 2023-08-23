Айза прокомментировала признание бывшей Тимати по поводу внешности и проблем со здоровьем

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Алена Шишкова — известная модель и бывшая девушка Тимати, от которого у нее родилась дочь Алиса, недавно поделилась с подписчиками своими переживаниями и откровенно рассказала о своей болезни, которая привела к изменению ее внешности. Она призналась, что многие годы страдала от булимии и анорексии.

Фото: Личный аккаунт Айзы в Instagram

Super.ru пишет, что Айза-Лилуна Ай, блогер и бизнесвумен, была одной из первых, кто поддержал Алену и высказался об этом в социальных сетях.

Она поделилась постом Алены в своем аккаунте и написала:

"Молодец Алена, красивая снаружи и внутри".

Это публичное высказывание поддержки помогло Алене видеть, что она не одна в своей борьбе и что есть люди, которые ее поддерживают.

Недавно Алена также рассказала о том, что ее состояние стало критическим, и ей пришлось пройти лечение в специализированном центре для изучения расстройств пищевого поведения. Она провела там два с половиной месяца, борясь за свое здоровье.

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