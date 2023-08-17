Певица Ирина Дубцова выставила на продажу личные вещи

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская исполнительница Ирина Дубовца выставила на продажу часть своего гардероба. Об этом сообщил Telegram-канал "Звездач".

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта Ирины Дубцовой

Известно даже то, что конкретно собирается продать артистка и по какой цене.

Так, по словам авторов канала, Дубцова планирует выручить за 11 брендовых вещей 371 тысячу 617 рублей. Так, она выставила на продажу сумку за 83 тысячи рублей и ботильоны за 63 тысячи рублей.

Но есть вещи и подешевле — например, туфли за 9 тысяч рублей и сапоги за 14 тысяч рублей.

Многие связали такое решение с болезнью артистки — не так давно она призналась, что лечила аутоиммунное заболевание, вследствие чего набрала лишний вес.

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